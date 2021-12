KOLGA MÕISA KUMMITUSED: munk Aadik käis nii restoranis kui ka keldribaaris 

Kolga mõis 1980. aastatel. Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

Harjumaal Kolga mõisas on kummitusmunka nähtud nii tihti, et rahvas on talle nimegi pannud. „Musta mantliga munga moodi mees ja täpselt selline mõnus mees, kellega saab juttu vesta ja niimoodi… Ta ei olnud vägivaldne ega hirmutanud, ta ei hüpanud nurga tagant välja ega teinud „böö!“. Tegelikult oli ta viisakas kummitus,“ kirjeldab mõisa külalistemaja kunagine administraator Aadikuks ristitut. Enim kokkupuuteid kummitustega ongi inimestel olnud Kolga endises külalistemajas, mõisa peahoones ja valitsejamaja keldris, aga ka munkade surnuaial.