RIIGIVANEMA VARJUS VEND: Voldemar Päts oli paljude aumärkide kavaler 

Voldemar Päts 1938. aastal. Foto: August Vannas / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Riigivanem Konstantin Pätsi perekonnast rääkides meenub kõigepealt tema pojapoeg Matti Päts, kes oli taasiseseisvunud Eesti patendiameti kauaaegne direktor. Aeg-ajalt on räägitud ka riigivanema vanemast vennast Nikolai Pätsist, kes oli vaimulik. Voldemar Pätsist on räägitud vähem. Koos venna Peeter Pätsiga olid nad riigivanema neljast õest-vennast ainsad, kellel õnnestus end nõukogude võimu repressioonide eest varjata ja lõpuks oli Voldemar Päts neist ainuke, kes ka pagulusse pääses (Peeter Päts suri 1942. aastal ühes Tallinna haiglas). Ehkki temast on pärast sõda siinmail vähe juttu olnud, oli ta mitmel alal teenekas mees, keda pärjati aumärkidega nii Eestis kui ka välismaal 16 korral. Nüüd on tema teenetemärgid lõpuks Eestisse jõudnud ja ajaloomuuseumi Maarjamäe ajalookeskuses kõigile vaatamiseks väljas.