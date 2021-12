Toivo Tootseni mälestused | RAMETO läheb Lätti 

Miski ei sünni tühjast. Nii ka raadiosaated. Et saadet teha, on vaja materjali, millest seda teha. Väike näide: 1967. aasta 1. septembriks oli RAMETO-l vaja teha kooliteemaline meelelahutussaade. Kellele see ikka teha anda kui minule, lastelehest Säde tulnule! Saate pealkirjaks panin „Kui Jukust hakkab Juhan saama“. Üsna loomulik, et kasutasin selle tegemisel oma Sädemes kogutud pagasit.