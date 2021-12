KADUNUD HIILGUS | KUNAGISED MENUPAIGAD: Kuld Lõvi, Merepiiga, Mutionu, Võsu Neptun… 

Praeguseks on nende kuldpaikade salapära enamasti lahtunud, mitmel puhul pole neis enam elu või pole hoonet ennastki. Nii on tuli võtnud Merepiiga Rannamõisas Tabasalu lähedal ja Neptuni Võsul. Uued ajad on loonud uued lõbutsemisvõimalused ning mitmest paigast, kus varem pidurite kriginal peatuti, kihutatakse nüüd pilkugi heitmata mööda. Tõepoolest, ma ei sõida ju Kuld Lõvi pärast Audrusse, kui võin valida Pärnu. Karksi-Nuia tundub suurematest linnadest vaadates liiga kaugel, et ainult Kauka baari pärast sinna minna. Ning Virtsus peatutakse Mutionu asemel vaid praami oodates. Kuid kunagised menupaigad väärivad meenutamist! Järgnevalt on neist ära toodud täpselt kümme. Suuremad linnad jäävad seekord mängust välja, pidusid on peetud mujalgi.