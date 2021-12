Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinna töösturist sai Võsu prohvet 

„Võsu suvituskohas elab mees nimega Johannes Borkman, kes on laialdase kuulsuse võitnud Võsu prohveti nime all. Mees ei kuulu ühtegi olemasolevasse usku ega usulahku, vaid harrastab oma nõndanimetatud ilmutuseusku. Jumala ingel olevat tulnud öösel ja käskinud teda kuulutada igal pool ja kõigile jumalasõna ning maailma lõppu. Mees on juba 72 aastat vana, kuid täis teotahet, et seda jumala käsku täita,“ kirjutab Rahvaleht 21. detsembril 1936.