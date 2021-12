NATSIEROOTIKA PEALETUNG: pöörast filmižanri iseloomustasid rinnakad vangivalvurid ja sadistlik vägivald 

Pärast II maailmasõda muutusid Saksamaa natsionaalsotsialistid pea kogu maailmas tabuteemaks. Sõja ajal ja järel sündinud põlvkonna jaoks tekitas ideoloogia julm olemus siiski paratamatut tõmmet – ütleb ju vanasõnagi, et keelatud vili on magus. Seda suutsid 1960–1970. aastatel endi huvides ära kasutada Euroopa ja Põhja-Ameerika filmitegijad, kelle arvates esindas fašism eksootilist ja erootilist nähtust. Näiteks võrdlemisi „kuiva“ kommunismi puhul poleks saanud sarnaseid paralleele tõmmata. Mida tabulikum oli lähenemine, seda atraktiivsemaks muutus see ka popkultuuris. Kõige selle taustal sündiski nazisploitation – filmižanr, mida iseloomustavad karmikoelise natsierootika kõrval väike eelarve, halb stsenaarium ning kehv näitlejatöö.