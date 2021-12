Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas oleks välja näinud Tallinna eralennusadam  

„Kõige pealt tuleb ehitada lennukite angaar või kuur. Oma mõõtude poolest peab see olema sarnane, et mahutada suudaks 8 vähemat ja 4 suuremat reisilennukit. Üks osa angaarist peaks tingimata köetav olema. Selles köetavas osas peaks asuma ruumid jooksvate remontide tegemiseks, kuid peaasjalikult selleks, et lennukeid tõsta liikuvatele pontoonidele, millised omakorda roobastel liiguvad veepinnale ja tagasi. Sellepärast on möödapääsematu lennusilla ehitamine, kuhu veelennumasinad peale tulevad ja sealt jälle õhku tõusevad. Lennusillale peaks viima kaks käiku. Lennusadama teenistusehoones asuksid raadio-, telefoni- ja ilmateadete jaam, aerodroomi valgustuse ja signalisatsiooni ruum, passi- ja tolliruum, ambulants, pagasi- ja kaubaruum jms. Ka lennusadama juhataja korter.“