KADUNUD KOSMONAUDID: Nõukogude Liidu kosmoseprogrammi varjutanud saladuseloor sünnitas teooriaid, et enne Gagarinit oli teisigi

Nõukogude Liidu kosmoseprogrammi üheks võtmesõnaks oli äärmuslik salastatus. Osalt võimaldas salapära jätta mulje, et ollakse rivaalidest sammukese võrra ees. Teisalt oli selline varjamine igasugustele kuulujuttudele ja vandenõuteooriatele ideaalseks kasvulavaks. Seega tekkiski külma sõja hirmuõhkkonnas teooria, et Nõukogude võimud on varjanud ebaõnnestunud kosmoselende ja nn „fantoomkosmonautide“ surmajuhtumeid.