Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinna arst pani diagnoosi moetantsudele 

„Mitte tarve tantsu kui niisuguse järele, vaid juhus tunda tugevaid erootilisi elamusi tõmbab noorsugu tantsupõrandale,“ paneb doktor sellele diagnoosi. „Daamide enam kui vähene riietus ja tantsijate kokkusurutus, nagu see pole lubatud ühelgi teisel juhtumisel seltskonna silme all, annab tantsupõrandal sääraseid elamusi, mis muidu kuuluvad vaiksesse kambrisse. Kirglised tantsulõvid on kahtlemata teadlikud neist „elamusist“ ja algajad noorukesed langevad ohvriks. Eks nad on ju ka tehtud lihast ja verest.“