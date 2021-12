1925. AASTA KATASTROOF: Ameerika Ühendriikide ajaloo tugevaim tornaado lennutas maju ja hävitas linnu 

Kolme osariigi tornaado oli tähelepanuväärne, sest see tekitas hävitustööd kogu teekonna ehk umbes 350 km jooksul. Pelgalt 40 minuti jooksul laastas see viit Illinois' lõunaosas asuvat linna ja tappis seal 541 inimest. Toonane USA ilmateenistus uuris kolme osariigi tornaadokahjustuste rada ja jõudis järeldusele, et hävitustöö oli pidev ega katkenud. Ekspertide hinnangul oli tegemist haruldase sündmusega, mida „juhtub vaid korra mitmesaja aasta jooksul“.