Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Mart Laar teatas: riigikassa on tühi 

Siiski tunnistas Laar, et ettevõtete maksuvõlg riigi ees on pidevalt kasvanud ja kõige optimistlikuma hinnangu järgi on detsembris riigieelarve puudujääk 61,9 miljonit krooni, milles ta kaudselt süüdistas liiga keerulist maksusüsteemi ja ametnikke, kes pole teinud ettepanekuid tõhusema seaduse vastuvõtmiseks. Talve pole ilma lääneriikide abita võimalik üle elada. Rahvusvahelisest valuutafondist oli võimalik saada 100 miljonit dollarit pikaajalist krediiti. Laar ütles, et suur osa sellest rahast tuleb kasutada juba 1991. aasta kevadel koostatud energiasäästuprogrammi tarvis. „Seni ei ole selle programmi rakendamiseks midagi tehtud,“ viskas peaminister taas kivi eelmise valitsuse kapsaaeda.