Eesti ja Vene rahva vahel on olnud palju tobeduse momente — olgu nad unustatud!“ 

NARVA UHKUS: Uus Narva raudteesild pärast valmimist. Foto: Eesti Maanteemuuseum / muis.ee

Narva uus raudteesild on meie ajaloos oluline mitmel põhjusel. Nimelt oli see Eestis viimane terasest tehtud sild, edaspidi ehitati need raudbetoonist. Samuti oli see esimene suurehitis Eesti vabariigis, mis tehti valmis siinsete jõududega. Raudkonstruktsiooni ehitas aga kohalik Inglise-Balti tehas. Ehitustööde juhataja oli üks tolle aja tuntumaid tehnikateadlasi, professor Ottomar Maddison. Narva raudteesilla järgi on nime saanud Raudsilla tänav.