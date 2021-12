Õnnetu orb Caralee – väikevenda tappa üritanud „saatanlik laps“ või tüdrukutirts, kelle hoolimatud kasuvanemad hülgasid?  

30aastased Crystal ja Jesse olid üritanud aastaid last saada, ent loomulikul teel see ei õnnestunud. Mõistes, et neil jääb üle vaid adopteerimine, hakkas abielupaar usinalt uurima lapsendamistega tegelenud agentuuride veebilehti. Nad sattusid ühele rahvusvahelisle saidile, kus neile hakkas silma foto heledate juuste ja siniste silmadega üheksa-aastasest Vene tüdrukust. „Ta oli kaunis laps,“ märkis Crystal hiljem. Ehkki neid hoiatati, et vanema lapse adopteerimisel võib tekkida omajagu probleeme, oli paar juba oma otsuse teinud. Järgnesid kõik vajalikud asjatoimetused, mis läks perele maksma ligi 30 000 dollarit [üle 26 000 euro].