ARSTIDE PROTSESS: Nürnbergis mõisteti kohut eutanaasiaprogrammi juhtinud ja koonduslaagrites inimkatseid teinud natside üle  

„Olen täiesti teadlik, et kiitsin eutanaasia sügavaima veendumusega heaks. Ka täna olen veendunud, et see oli õige otsus, sest surm võib tähendada vabanemist. Surm on elu – sama palju kui sünd,“ rääkis sõjakohtu ees seisnud natside eutanaasiaprogrammi juht Karl Brandt. Ta oli üks 23st sõjakurjategijast, kelle üle mõisteti kohut 75 aasta eest Nürnbergis alanud nn arstide protsessil.