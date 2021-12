Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tallinlased püstitasid Poola narkorekordi 

„Kolme Tallinnast pärit mehe ja kahe poolaka kalalaevast leiti ligi 9,5 tonni hašišit. Poola politsei tähelepanu äratas laev seetõttu, et sellel polnud iseloomulikku kalalõhna ja kalapüügivahendeid. „Eesti Ekspressi“ andmetel leidis Poola politsei lisaks uimastitele laevast ka püstoli Jerycho, automaadi Uzi ja käerauad. 9,5 tonni hašiši turuväärtus on umbes 44,8 miljonit USA dollarit (tollastes Eesti kroonides olnuks see summa 515 miljonit). Poola politsei kinnitusel on tegu suurima uimastilastiga, mis selle riigi territooriumil on kunagi tabatud. Kinnitamata andmetel võis tegu olla ka maailma ühe suurema uimastilastiga, mis korraga tabatud.“