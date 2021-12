Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestist saadeti Gandhile kitsepiima 

Gandhi oli oma toidusedeli suhtes äärmiselt nõudlik, kuid otsustas ihuarsti soovitusel siiski külmutatud kitsepiimaga katsetada. See telliti Eestist seetõttu, et meil osati juba kitsepiima ja -koort külmutatult pakendada – Päewalehe kinnitusel erilisel, patenteeritud viisil: „Külmutatud piim selle tarvitamisel Mahatma kojusõidul üle tulikuuma Punase mere on ekvaatori läheduseski pärast ülessoojendamist ikka värske ja maitsev.“