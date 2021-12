1924. AASTA MÄSS: punased lootsid võita soomusmasinaid hõivates 

EESTI SOOMUSVÄGI: Prantsusmaalt ostetud tanketid Renault FT-17 Sõjakooli hoovis. Foto: Filmiarhiiv

„Tankide vallutamise operatsiooni nurjumine lõi kõik meie plaanid segi Juhkentalis,“ kurtis 1924. aasta 1. detsembri mässu juht Jaan Anvelt hiljem oma nurjunud avantüüri õigustades. „Selle tõttu ei tulnud 10. polgust välja mehi, ei vallutatud allohvitseride kooli, nagu see oli ette nähtud. Igal juhul oli tankide vallutamise nurjumine meile pealöögiks. Isegi me ei näinud ette, mis siis teha, kui see operatsioon nurjub. Seltsimehed olid nii veendunud, et tankide vallutamine toimub kindlasti!“