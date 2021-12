MEES, KES HÄMMASTAS EESTLASI: USA spioon, härrasmees ja luiskaja 

Mister Riis on tõepoolest saladuslikemaid isiksusi USA luure ajaloos. Üleüldse on selgusetu, kui palju ta jutust oma elu kohta on tõde ja palju puhas fantaasia. Sünnikohtki pole kindel. Enda sõnul tuli ta ilmale New Yorgis. Hiljem valetas, et on eestlane Saaremaalt. Näib siiski, et ta isa oli taanlane ja sünnikoht võis olla Kopenhaagen.