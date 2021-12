ADOLFI ARMUSEIKLUSED: hurmurist füürer võis kinkida neiule 100 punast roosi, ent mitte kunagi oma südant 

Natsi-Saksamaa juhi Adolf Hitleri eraelu on tekitanud ohtralt poleemikat. Kas tal sündis I maailmasõja ajal poeg? Oli füürer tegelikult hoopiski homo? Eelkõige on selliseid küsimusi tekitanud asjaolu, et füürer üritas oma eraelu kiivalt avalikkuse eest varjata, sest kartis, et iga väiksemgi kodune draama võib rikkuda tema maine. Ta propageeris vaadet, nagu oleks ta igasugustest mittevajalikest suhetest prii mees, kes on pühendunud vaid poliitilistele eesmärkidele. Siiski pidas ta ise end naistele vastupandamatuks, kuna arvas, et vastassugu naudib üle kõige võimu – ja seda tal muidugi oli. Ehkki Hitler suutis olla vahel ka šarmantne, osutusid kõik tema teadaolevad armuseiklused võrdlemisi kohmakateks ja suhted lõppesid kaaslastele üldjuhul traagiliselt.