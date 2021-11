Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas susla hakkas Virtsu tossutama 

Foto: Aldo Luud

Kõigepealt oli suur arutelu, kuidas kitsarööpalist pidi Raplassegi pääseks. Kohalik mõisnik polnud sellega aga nõus ja nii tehti jaam 1900. aastal kahe versta kaugusele Hermetisse. Pikapeale tuli sinna võõrastemaja ja einelaudki. Samuti ehitati maju ning paistis, et Rapla kõrval on varsti teine alev. Kuid paraku otsustas riik 1922. aastal, et Hermeti kaob ja jääb Rapla nimi.