VALGE VAALA JÄLGEDES: Moby Dicki legend põhineb tõestisündinud lool 

Kuidas sündis legend valgest kašelotist Moby Dickist, kurjast kapten Ahabist ja vaalapüügilaeva uputamisest, mida kajastas 1851. aastal ilmunud maailma kirjandusklassikasse kuuluv teos – Hermann Melville'i „Moby Dick“, mille põhjal on ainuüksi filme tehtud üle kümne? Selle aluseks on suuresti tõestisündinud lugu: 1820. aasta 20. novembril ründas raevunud kašelott vaalapüügilaeva Essex. Paar päeva hiljem asusid 21 meest paatidel teele maismaa suunas, kolm kuud hiljem olid neist elus kaheksa. Inimsööjatena. Olukorda ette kujutades on raske uskuda, et nemadki ellu jäid…