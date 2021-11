Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Emajõe kaldal müüdi kohvritäisi raha 

Foto: Vida Press

„Emajõe vasakul kaldal, seal, kust Tartu pääseb üle puusilla, on ülikoolilinna täiturg. Praegu käib neis ärides muidugi elav tegevus, sest siia voolab kokku sakslastelt ostetud kraami. Kuid need poed on huvitavad siiski muu tõttu – neis müüakse raha,“ kirjutab Esmaspäev 25. novembril 1939.