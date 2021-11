VÄLISEESTI MUUSIKUD EUROOPAS: pagulaslaagrist Rootsi parima bigbändi solistiks 

Näeme mitme Eesti emigrantidest koosneva džässorkestri teket ennekõike Rootsis, siia kuulub ka paljude teistel erialadel endale nime teinud eestlaste tegevus džässi vallas. Neist suur hulk oli lahkunud kodumaalt noorte meestena ega jõudnud siin oma talenti välja arendada. Nad kõik olid aga džässipisiku ja suures osas ka vastavad muusikuoskused saanud juba kodumaal. Teisisõnu – Eesti eksiildžässi juured on siiski kodumaal – ajas, kui meie džäss moodustas ühtse terviku. See annab kaudselt mõista, kuhu võinuksime jõuda ajaloo teistsuguse käigu korral. Sama oluline on, et sõjast möödunud aastate jooksul on selgunud nii mõndagi, mis aitab pilti kildhaaval täiendada.