Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis olevat tegutsenud Vene salaüksus 

„1981. aastast olen ma äärmiselt konspireeritud ainult ohvitseridest koosneva üksuse komandör, mis on ette nähtud venelaste poolt hõivatud territooriumile jätmiseks, kui sealt tuleb lahkuda,“ olevat rääkinud polkovnik, kes andis end Eesti ametivõimudele üles. Üksusel olevat Eestis neli baasi. „Et saaks need üksused taandumise korral Balti vabariikide territooriumile jätta, kanti enamik mehi sõjakomissariaatides reakoosseisu arvele, nagu pole keegi sõjaväes käinud ja väljaõpet saanud. Töökohtades võltsiti dokumendid KGB abiga,“ paljastas polkovnik. Šifrid, koodid ja leppekohad olevat olnud välja jagatud ning sidepidajadki määratud.

„Kas nad on tagasi kutsutud või edasi Eesti territooriumil, seda ma ei tea,“ olevat polkovnik kinnitanud oma grupi kohta, lisades, et ta on nüüd kogu perega lausa needuse alla sattunud. Moskvas olevat selliste reeturite ärakoristamiseks lausa eriüksus.