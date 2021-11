Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sõlmisime esimese rahvusvahelise lepingu 

„Teisipäeval 19. novembril 1918 on Saksa kodanlise valitsuse riigivolinik August Winnig pea terve päeva kestnud läbirääkimiste järel Eesti saadiku (Konstantin) Konikuga kokkuleppe alused kindlaks määranud, mille sisuks on, et Saksa kodanline valitsus 21. novembril Eesti keelkonnas, s.o. Eestimaal, Põhja-Liivimaal, Saare- ja Petserimaal oma volitused Eesti vabariigi esitajatele üle annavad,“ tõi Postimees rahvani sõnumi Eesti esimese rahvusvahelise lepingu kohta. Ajaleht Maaliit oli sellest juba varem teatanud.