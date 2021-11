„MULLE POLE SELLES VALDKONNAS VASTAST!“ Ukraina Terminaator tappis mustade jõudude käsul terveid perekondi 

Ekspertide hinnangul on Anatoli Onoprienko mõrvarikarjääris selgelt süüdi lapsepõlves läbielatud raskused ja pettumused. Tema ema suri, kui Anatoli oli alles nelja-aastane. 1959. aastal sündinud poisi sõjaveteranist isa ei soovinud abikaasa lahkumise järel temaga mingit tegemist teha, huvitudes vaid vanemast pojast Valentinist. Hooletusse jäetud Anatoli saadeti seega peagi lastekodusse. Ta märkis hiljem, et ta jälestas asjaolu, et isa hoolis ainult Valentinist. Anatoli tõdes, et pettumus isa suhtes ja elu lastekodus muutiski ta tulevikus sarimõrvariks, kes jahtis eelkõige perekondi. Just lastekodus kuuliski ta esimest korda oma peas vägivallale õhutavaid hääli.