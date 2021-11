Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis möllas sarlakitaud 

Foto: Vida Press

„Tervishoiu peavalitsuse juhataja Alfred Mõttus ütles, et on käimas äge võitlus kurja vaenlase, sarlakitaudiga, mis vähemal või suuremal määral kogu riigis maad võtnud tabades eelkõige lapsi ja noori. Kõige suurema ulatuse on sarlakitaud Tallinnas saanud,“ kirjutab Waba Maa 17. novembril 1926. „Haigemajade ruumide laiendamiseks ja ravitseva personaali täiendamiseks Tallinnas on tarvilisi samme astutud. Teadku kõik lapsevanemad, et ravitsemine haigemajas kõige õigem ja otstarbekam on,“ lisas Mõttus.