Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti sai esimese naiskirikuõpetaja 

Foto: Vida Press

„Armastage oma vaenlasi! Teie olge siis täiuslikud, nõnda kui teie taevane isa on täiuslik. Õndsad on rahunõudjaid.“ Need read heegeldas ühele enda valmistatud altarilinale Pindi kirikus Võrumaal Lasval Laine Villenthal ‒ esimene naiskirikuõpetaja Eestis. Ta ordineeriti 16. novembril 1967.