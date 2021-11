Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Ühendriigid nõudsid Eestile iseseisvust 

Senati eelnõus meenutati ka Euroopa parlamendis vastu võetud resolutsiooni, milles märgiti, et Eesti, Läti ja Leedu ei saanud NSV Liidu liiduvabariikideks vabatahtlikult, vaid inkorporeeriti vägivaldselt NSV Liiduga ja on sellest ajast juhitud valitsuste poolt, keda NSV Liit on heaks kiitnud ja kellele riigid on kuulekad.