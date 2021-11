Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pariisi öölokaalid eestlannale mõjusid 

„Hilisõhtul, kui Pariisi valgusreklaamid jooksid säravana majade fassaadidel, silmasin lihtsamat lokaali. Mõtlesin: siin on võimalus visata pilku rahva südamesse, vaadelda, kuidas rahvas lõbutseb. Astusin lokaali üksi. Ettevaatamatu, kas pole? Nägin kohe alasti naiste kehi, mis silmade ees virvendasid. Baaridaamid leti taga ka ihualasti. Lokaali laudade taga istusid naised joobnud meeste süles – pilt, mis mind põhjalikult kurvastas… Ühes teises lokaalis nägin üpris noori tütarlapsi anduvat sensuaalsetele naudingutele võimaluse piirides. Tõesti kahju oli vaadata neid noori elujõulisi naisi raiskamas oma ihu kergeile seiklustele, kuna samal ajal Prantsusmaa sammub rahvastiku vähenemise sildi all.“

Kui tuum on mäda, siis on vähe lootust paranemiseks, nentis eestlanna pariislaste kohta. „Võib-olla leiab pariislane sellise seisukoha kuuluvat muuseumi, olema äärmiselt väikekodanlase ja provintsiaalse, ent usun, et iga tõsiselt mõtleja naine näeb hädaohtu, mis peitub neis alasti revüüdes.“