KAUNIS KOLETIS: sinisilmne valvur Irma Grese tekitas koonduslaagrite vangide seas hirmujudinaid

„Ta oli üks kaunimaid naisi, keda ma olen näinud. Tema keha oli igas mõttes täiuslik, nägu oli puhas ja ingellik ning tema sinised silmad olid kõige kelmikamad ja süütumad, mida on võimalik ette kujutada. Aga siiski oli Irma Grese kõige pahelisem, julmem ja kujutlusvõimelisem pervert, kellega on minu teed ristunud.“ Nii kirjeldas Natsi-Saksamaa koonduslaagrite kurikuulsat naisvalvurit üks Auschwitzi kinnipeetutest. „Kauniks koletiseks“ ja „Auschwitzi hüääniks“ nimetatud Irma Grese ei arvanud ka sõja lõppedes, et tema julm käitumine vangide vastu oleks olnud mingil moel vale.