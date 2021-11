Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lumi tuli maha ja saabus president Meri 

„Selleks, et teda kaamerasse püüda, rüsisid fotograafid üle vastuvõturuumi nahksohvade ja maskuliinsem osa pressist surus feminiinsema osa tagaplaanile,“ julgesid ajalehed toona ametliku jutu kõrvale ka lahedamat jutu kirja panna. „NATOga liitumine on meie prioriteet. Ma ei arva, et visiit oleks halvasti organiseeritud. Ma olen 66aastane ja kahe nädala jooksul oli mul 75 kohtumist,“ ütles Meri ajakirjanikele, keda huvitasid peale NATO ka tema üleskutse ÜROd reformida ja küllap esimesena siinmail tehtud püüegi meiesugusel väikerahval julgeolekunõukogu liikmeks saada. Meri teatas sedagi, et tahaks juba aasta pärast kutsuda Tallinna kokku väikerahvaste esinduskoja, mis langes paraku siinmail kohe kriitika alla.