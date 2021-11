Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti astus arvutiaega 

Toona dotsent, hilisem professor Ülo Kaasik oli arvuti hankimise eestvedajaid ja juba aasta varem hakanud tudengitele tutvustama programmeerimist valikkursusel, mille pealkiri oli küll Moskvast ette antud: „Kaasaegse algebra täiendavaid peatükke“. Hiljem on ta öelnud, et kuulis arvutitest Ameerika Häälest ja kui liidus jäi tahtjate puudusel ripakile (Moskva ja Leningradi ülikoolis olid need olemas) üks Ural-1, siis taotles seda Tartusse.