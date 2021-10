Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas taheti mõrvata Vene saadikut Eestis 

Waba Maa arutleb Tallinnas levivate kuulduste üle ja leiab, et too L. olevat olnud salaja üle piiri tulnud GPU agent, kes andis end ise politseile üles. Seepeale olevat saatkond võtnud tarvitusele abinõud, mis atentaadi ära hoidsid ja Petrovski olevat käinud 28. oktoobril välisminister Friedrich Karl Akeli jutul. Räägitud üle nelja tunni. Küllap saadik tänanud teda.

End Denikini armee ohvitseriks nimetanud Lutheri vabriku tööline, kohaliku Vene monarhistide salaorganisatsiooniga seotud Aleksander Lukovski oli tõepoolest toonud 17. oktoobril poliitilisele politseile avalduse, et Vene saatkonnas töötav Pjotr, kellega ta on varemgi koostööd teinud, olevat palunud tal korraldada kallaletungi ühele saatkonnaametnikule. Pakkunud talle tasuks 200 dollarit ning võimalust sõita N. Liitu või mõnda muude kohta pakku. Hiljem selgunud, et tappa tulnuks saadik Adolf Petrovski. Lukovski tundis kaitsepolitsei fotolt ära, et Pjotr on hoopis saatkonna II sekretär Grigori Taranov.