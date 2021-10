RAHA AJALOOST 2: kuidas ja miks tekkisid mündid ja paberraha? 

RAHA MÄNGIB ELUS PÕHIROLLI: Ühel hetkel taibati, et viljakottide ja lammaste vahetamise asemel on mõistlikum hakata vahetama metallist münte.

Ammustel aegadel käis äri vahetuskaubandusena, kus raha funktsiooni täitsid kaubad: teravili, nahk, loomad, tööriistad jne. Mingil ajal leiti, et mugavam on vahetada metallitükke, mida on lihtsam käsitseda kui suuri viljakotte või loomakarju. Enne tavapäraste müntide ilmumist oli jäänud teha veel vaid üks samm: tagada ringluses olevate rahaühikute ühesugusus – metalli mass ja puhtus. Selle loo algust sai lugeda eelmise laupäeva Õhtulehes.