MUST PÄEV LENNUNDUSES: 31. oktoobril on juhtunud viis suurt lennuõnnetust

BRASIILIA KATASTROOF: 1996. aastal kukkus Fokker 100 São Paulos elumajja, jättes oma teele veel kahe maja rusud. Foto: Vida Press

Sama, mis on reede ja 13 mujal maailmas, võiks lennunduses olla oktoober ja 31, kuna sel kuupäeval on tsiviillennuõnnetustes hukkunud rohkem inimesi kui üheski teises. Õnnetusteseeria algas 1994. aastal, kui USAs hukkus lennukatastroofis 68 inimest. Järgnevad samal kuupäeval toimunud neli lennuõnnetust on paarikümne aasta jooksul toonud veel 623 hukkunut. Kes on järgmine?