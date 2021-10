Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lootusrikkalt võeti KGB arhiivi üle 

„Seni pole N. Liidu KGB andnud üle mingeid arvestatavaid dokumente. Raske olekski uskuda, et (toonane KGB juht) Vadim Bakatin nõustukski loobuma kõigist KGB kasuks töötanud agentidest,“ kirjutasid ajalehed lootusrikkalt ETA uudisele toetudes, ent väiksemast „prügist“ ehk ometi. Bakatinil õnnestus kiiresti N. Liidu KGB lagundada ja hulga tähtsaid saladusi (ka mikrofonidest nende saatkonnahoones) küll USA-le üle anda, kuid Vene arhiivides olnud agenditoimikuid ei jõudnud ta siiski enne mahavõtmist Eestile tagastada.

„Veel on teada, et möödunud nädala lõpus jõuti Tallinnas kokkuleppele, milline KGB eritehnika jääb EV (Eesti vabariigi) tulevase julgeolekuteenistuse kasutada (telefonide pealtkuulamissüsteemid, varjatud mikrofonid, operatiivside aparatuur jne). Tulemus olnud meile üllatavalt soodne,“ lisab Päevaleht. Julgeolekuteenistust ennast polnud küll veel ametlikult olemas ning kaitsepolitsei tegutses politseiameti ühe osakonnana. Kuid Päevaleht oli Toompealt kuulnud, et ülemnõukogu kaalub võimalust luua EV sisemist ja välimist julgeolekut tagava teenistuse, mis alluks kaitsenõukogule.