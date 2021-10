Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sündis „Avalik kiri Eesti NSVst“ 

Kirja mõte tulnud Kaplinskile tol aastal Propelleri kontserdi ja Kadrioru jalgpallimatši järel Tallinnas puhkenud noorsoorahutuste tõttu, vajadusest kaitsta noori ja eeskätt eesti keelt üldise venestamispealetungi eest. Ükski ajaleht kirja ei avaldanud. See levis käest kätte (räägitakse, et äratrükk olla maksnud suisa 25 rubla) ning Vabadusraadio Münchenis ja Ameerika Hääl lugesid selle kas täielikult või osaliselt ette. Nood althõlma levinud tekstid olidki enamasti raadiost üles kirjutatud.

Levib jutt, et Tallinnas olid segajad, nood tuntud Luha tänava „kolm õde“, pandud vakka, et Ameerika Hääl kirja ettelugemise ajal selgelt kuulda oleks. Paraku on tõde selles, et too Tallinna segaja oli pigem moe pärast Stalini omaaegsel käsul rajatud ja kattis oma raginaga hädavaevalt linnakeskme. Kui „vaenlase käsi“ oleks selle seisma pannud, siis tegelikult varustas Eestit mürina ja raginaga hoopis Kuibõševis asunud suursegaja, mis töös vahet ei teinud.