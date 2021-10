Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Läänemerel jahiti salapiiritusevedajaid 

„Piirivalve vahilaeva Kõu luurepaat nägi Ristnast umbes kaheksa meremiili lääne pool liikumas kolme mootorpaati. Luurepaat hakkas mootorpaatide poole liikuma. Seda nähes suurendasid need kiirust ja põgenesid eest. Oli selge, et tegemist on salapiiritusevedajatega ja nende pihta avati püssituli. Piirivalvurid nägid, kuidas mootorpaatidelt visati merre piiritusenõusid. Kuna piirivalve mootorpaat arendab vähem kiirust kui salakaubavedajate paadid, siis ei õnnestunud neid tabada. Suure kauguse tõttu ei saadud põgenejate mootorpaatide nimesid ega numbreid teha selgeks. Hiljem leiti merest 55 plekknõu ehk siis 550 liitrit piiritust,“ kirjutasid Uudisleht ja Sõnumed 26. oktoobril 1932.