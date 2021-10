ROIM MULGIMAA SAUNAS: armukadedusest raevunud talunik veristas poegadele külge löönud teenijatüdruku 

Holstre vallas Muri talus töötanud 28aastane teenijatüdruk Pauliine Elblaus läks 1933. aasta 20. mai õhtul simmanile – laupäevastel külapidudel oli ta sage külaline. Kaasa haaras ta Sovade perepoja ja naabruses elava külapoisi. Viimane oli väidetavalt Pauliine armuke, ent samuti levisid jutud, et neiu lööb külge ka Muri talu poistele. Sellised lood vihastasid 56aastast peremeest Jaan Sova – ta oli juba varem Pauliinet noominud, et too ei käiks läbi võõraste noormeestega ega tikuks ligi ka tema enda poegadele. Laupäeval simmanile suundunud noored saabusid tagasi tallu alles ööl vastu pühapäeva. Pauliine oli koju kutsunud ka kohaliku noormehe, kellega nad koos lahtise akna kaudu neiu kambrikesse pugesid. Varahommikul teenijannat äratama läinud Jaan märkas, et tüdruk polnud voodis üksi. Ehkki peremees suutis viha esialgu näiliselt alla suruda, oli ta sisimas raevunud.