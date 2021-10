Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestist agaralt konnakoibi välja veeti 

Asjatundjate sõnul on maitsvaimad veekonna (levib peamiselt Lõuna-Eestis) koivad. See kahepaikne on meil looduskaitse all. Roheliste konnade seas on ka märkimisväärselt valju häälega tiigikonnad. Järvekonna koibi enne esimest ilmasõda välja vedada ei saanud. Teadupärast toodi nad Eestisse elama 1925. aastal.