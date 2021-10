Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Võru noored astusid okupatsiooni vastu 

Provintsilinna kohkunud võimud katsusid esimese hooga miitingut keelata ja hakkasid agaramaid noori Tallinna sõjakomissariaati viima ning eestvedajaid kinni pidama, et ehk nende kadumine meeleavaldajaid tagasi hoiab. Paar kohalikku komparteijuhti käis koolides noortele südamele panemas, et pole hea mässata nõukogude võimu vastu. Teised kihutasid Antslasse, kus arvati pesitsevat miitinguliste täiskasvanud innustajad. Kolmandad püüdsid kähku noortele muud tegemist leida. Võrru toodi appi sadu miilitsaid ümberkaudsetest rajoonidest, et panna neist ümber surnuaia tihe rivi.