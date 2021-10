Toivo Tootseni mälestused | RAMETO startis võimsalt 

Meil oli RAMETOs haruldaselt hea kollektiiv ja meie parteilastest ülemused olid ka täitsa toredad inimesed. Juhan Saar ja mina parteis polnud ja seetõttu me ka peatoimetajateks ei kõlvanud. Peale käidi küll. Püüti veenda, et parteis on võimalik väga palju head ära teha. Mind mõjutati ka vend Ülo kaudu, et mis sa puikled, astu! No ei astunud… Juhan ka mitte.