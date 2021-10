Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Võrumaa esimene pealinn Põlvamaale sai 

Kuid Riia kuberneriks (asehalduriks) tõusnud Pfalzi sõjaväest Venemaa armeesse üle tulnud iirlasest palgasõdur George Browne mõtles ümber. Räägiti, et toeka meelehea eest. Ta tõestas keisrinnale, et suure Pihkva maantee ääres ja kahe järve vahel seisev parun Mengdeni Werro (Võru) mõis, mis asuvat heal maal (see ei pidanud paika, põllud olid savised ja kohati liigniisked) on tulevaseks kreisilinnaks parem koht. Mõis osteti kallilt, 57 000 hõberubla eest, ära.