HOBUSTE JA MÕÕKADE AEG: Leipzigi lahing kunstnik Richard Knöteli maalil. Foto: Vida Press

„Haha, hurraa! Suur sõda Leipzigi linna all! Andke saatanatele, hah-hah!“ naeris Lible Oskar Lutsu „Kevades“, kui Paunvere koolipoisid kirikumõisa omadega käsipidi kokku läksid. Tõepoolest, oli mida meenutada: 16.–19. oktoobril 1813 toimunud Leipzigi lahing oli kõige verisem Napoleoni sõdade ajaloos, surmasaanute ja haavatute arvu poolest jäid sellest maha nii Borodino kui ka Wagrami lahingud. Just lüüasaamine Lepzigi lahingus (mitte Venemaa sõjakäik 1812. aastal) oli see, mis Prantsusmaa keisri Napoleon I suurtele ambitsioonidele lõpu tegi. Hilisem Waterloo lahing 1815. aastal oli juba ilma võidulootuseta agoonia.