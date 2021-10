Vanade eestlaste kombeõigus: lesk oma naiseõde ripakile ei jätnud 

„No ma ei usu! Nad on selle välja mõelnud!“ kärgatas mõnigi inimene, kes üleüldse selle kümnerealise nupu ajaleheveerest üles leidis. Teised tuletasid siiski meelde, et juba vanal ajal oli talurahva seas tavalik, et naise surma korral kosis leseks jäänud mees naise õe. Lesestunud mees pidi küll kirikuseaduse järgi ootama veel vähemalt pool aastat, enne kui võis uuesti abielluda. Lesknaine aga tohtis uue abikaasa voodisse heita alles aasta pärast.