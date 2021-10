TEHUMARDI ÖÖLAHINGU LEGENDID: „Mehed, katsuge päid! Juustega on sakslased!“ 

TULEMUS: Tehumardi lahinguväli lahingujärgsel päeval. Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Ajaloohuvilistele lugejatele meenuvad Tehumardi lahinguga seoses kindlasti kui mitte lahinguvälja tähistav hiiglaslik mälestusmärk, siis vähemalt Paul Kuusbergi sõjaraamat „Enn Kalmu kaks mina“ või sõjafilm „Inimesed sõdurisinelis“. Viimasest on pärit ka pealkirjas mainitud hüüatus, üks Tehumardi legendidest - lahing (sh käsitsivõitlus) toimus küll pilkases pimeduses, kuid tegelikult olevat omadel ja vastastel vahet tehtud siiski peakatete järgi. Olgu öeldud, et Tehumardi lahingust ongi õige mitu erinevat versiooni ja ka need on olnud ajas muutlikud. Nii lahingust osavõtnud kui ka ajaloolased on hiljem pakkunud lausa üksteisele vasturääkivaid lugusid.