Millal ja kuidas elekter Eestisse jõudis? 

Tartu matemaatikaõpetaja Aleksander Bilow (1857–1910) kirjutas 15. veebruaril 1896 ajakirjas Põllumees: „Looduse-võimudest, mis inimest teenivad, on senini kõige tähtsam auru võim olnud: tema tööjõu pääle on suurem osa vabrikuid ja muid töökodasid põhjendatud, tema tagakihutusel veerevad terved vankride-rongid raudteedel ja sõuavad määratu suured laevamürakad meredel. Nüüd on aga sellele loodusevõimule tehnika põllul vägev võistleja ilmunud, mis tema eesvalitsusele sääl otsa pääle teha ähvardab, nimelt — elektri võim. Elektri võim on viimsel ajal inimesesoo kultuura-elus suurt osa hakanud mängima: temaga pannakse juba masinaid käima, ta toimetab suure kiirusega sõnumid ühest maailma otsast teise, teeb häält sadade verstade taha selgesti kuuldavaks ning valgustab uulitsaid ja hoonesid. Palju imeväärilisi sünnitusi on selle looduse-võimu omaduste pääle põhjendatud; talt leitakse aga ühte soodu uusi omadusi, mille abil jälle senini aimamata tegusid korda võib saata. Elektri võim saab tuleval aastasajal kahtlemata kõige tähtsam ja tulurikkam looduse-võim inimese teenistuses olema.“