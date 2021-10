Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas saksa vähemusrahvus Eestist lahkus 

6. oktoobril oli Hitler pidanud riigipäeval kõne Poola üle saavutatud võitu tähistamiseks ja märkis ka, et Ida- ja Kesk-Euroopa saksa rahvusgrupid likvideeritakse (just seda sõna ta tarvitas) ning asustatakse ümber Saksamaale. Juba enne seda kõnet olid Eesti poole teel kaubalaevad, et sakslased minema toimetada.