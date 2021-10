Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestist soomlastele telepilti näidati 

Rootsi pagenud üks Eesti omaaegseid tuntumaid ajakirjanikke Voldemar Kures (varjunimega Fakt) kiirustas Helsingisse, et vaadata, mida siis Tallinna televisioon ka näitab, nimetades seda aknaks ikestatud kodusse. Telepilt oli küll tihtilugu tume ja värisev ning saated soomlaste meelest Fakti sõnul igavad. Kuid Soome daame olevat vaimustanud Georg Otsa hästiistuv frakk ja moodsad kitsad püksid. Näidati ka „punase viiuldaja“ Eduard Sõrmuse lese saabumist Tallinna ja lühikest ülevaadet „Tallinna kivi“ – linna ümbruskonna kivimurdudest. Kaks kunstnikku, Paul Luhtein (on teine tüsedaks paisunud, imestab Fakt) ja Ilmar Ojalo kõnelesid pikalt ja laialt oma töödestki. See oli ka kõik.